شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس تستقبل فردًا جديدًا في موسوعة "كلابها" بعد فقدان مارى جين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر النجمة العالمية مايلي سايروس، بحبها الكبير للحيوانات خاصة الكلاب، فهي من أكثر نجوم هوليوود امتلاكًا للكلاب في منزلها، وبعد مرور حوالى شهر على فقدانها كلبها المفضل "مارى كين"، أعلنت سايروس عن استقبالها لكلب جديد لينضم لعائلتها.

وفى منشور نشرته عبر حسابتها الرسمية، أكدت النجمة المرشحة لجائزة جرامي، امتلاكها كلبًا جديدًا بعد شهر واحد من فقدان كلبها الشهير، لتزف لمتابعيها البالغ عددهم 124 مليونًا الخبر الذى أسعدها مجدداً وكتبت قائلة "بعد ما يقرب من شهرين تركت صديقي المفضل، ماري جين، كنت أعلم انه لن يذهب بعيداً، اراك قريباً ماري جين، أشعر به هنا معي دائماً، وأنا ابارك انضمام هذه العضوة الجديدة لعائلتي، التي اسميتها "ملاك".

وكانت قد رصدت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية مايلى سايروس، منذ عدة اسابيع، بعد انتهائها من التمرين فى إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة فى منطقة ويست هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى ترتدي ملابس رياضية مكشوفة من الأعلى.

وظهرت سايروس صاحبة الـ 28 عامًا، فى الصور التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وهى تستعرض رشاقتها وعضلات بطنها، فى ظهورها الأول بعد تعرضها لعملية سرقة إحدى وحدات تخزينها منذ أيام، وسط التزامها الكامل بالإجراءات الاحترازية وارتدائها للكمامة الطبية.



مايلي مع كلابها



سايروس مع كلبها المتوفى



مايلي سايروس مع كلابها الجدد

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن تعرض النجمة العالمية مايلي سايروس، لحادثة سرقة آخر لإحدى وحدات التخزين الخاصة بها في منزلها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهو ما يعد الحادث الثاني الذى تتعرض فيه للسرقة بعد سرقة جيتار بقيمة 10 آلاف دولار في عام 2018.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجمة تعرضت لعملية سطو وسرقة بعض التذكارات وأشياء عاطفية أخرى من إحدى وحدات تخزينها، لتكون ثانى عملية تتعرض لها خلال الفترة الماضية.