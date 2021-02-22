شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تعلن موعد طرح أغنية "خطاك اللاش" من ألبومها الجديد "فدوة عيونك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة الإماراتية أحلام عن موعد طرح إحدى أغنيات ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث ذكرت أن أغنية "خطاك اللاش" من المقرر طرحها يوم الخميس المقبل، والأغنية ضمن ألبومها الجديد "فدوة عيونك".

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الشخصي على تويتر: "خطاك اللاش أبد والله توحشتك، يوم الخميس، انتظرونا لنكمل مع بعض مسيرة النجاحات في أغنيه تحمل لكم شوقًا من فدوة عيونك".

وأضافت: "الأغنية من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، توزيع خالد عز، مكس جاسم محمد، وتم التصوير في فنلندا مع المخرج الكبير حسن غدار".



أحلام عبر تويتر

ويتضمن ألبوم أحلام 18 شاعراً، و11 ملحناً، و11 موزعاً موسيقياً، على رأسهم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم، أما الملحنون، فيتضمن الألبوم الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبد الرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبد الله البدر، ونواف عبد الله، أما الموزعون، جاء أبرزهم خالد عز وهشام السكران وسيروس، ومشاري اليتيم.