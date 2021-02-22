شكرا لقرائتكم خبر عن جو جوناس يسخر من "مزاج" زوجته صوفى تيرنر في عيد ميلادها الـ 25.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمي جو جوناس، الاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة العالمية صوفى تيرنر، على طريقته الخاصة، بنشر صورة عبر حسابه الشخصى احتفالاً بعيد ميلادها الـ 25 الذى وافق أمس الـ 21 من فبراير، ممازحًا إياه بتغير تقلباتها المزاجية.

ووجه جوناس صاحب الـ 31 عامًا، التهنئة لزوجته التي استقبلت ابنتهما الأولى "ويلا" في يوليو الماضى، حيث كتب قائلاً "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي، تمتلكي مزاجين، وانا أحبهم".



منشور جو جوناس احتفالا بعيد ميلاد زوجته صوفى تيرنر

وكان قد أثار جوناس، الكثير من التساؤلات في احتفاله بعيد الحب مع زوجته النجمة العالمية صوفى تيرنر، بعد أن نشر صورة لها وهى "حامل" قبل ولادتها الأخيرة منذ عدة أشهر، وهو ما أثار الكثير من اللغط حول إذا كانت النجمة تنتظر مولودًا جديدًا.

وظهرت تيرنر صاحبة الـ 25عامًا، فى الصورة التي نشرها جوناس عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وهى تجلس على أريكة وتظهر بطنها وهى عارية ليظهر عليها علامات الحمل، وسرعان ما اثارت الصورة الكثير من التساؤلات ليتنهي الجدل في النهاية بأنها صورة تعرض لأول مرة.



جو جوناس مع زوجته صوفى تيرنر



صوفى تيرنر وجو جوناس

وكانت قد استرجعت تيرنر، ذكرياتها مع زوجها، منذ عدة أسابيع، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها البالغ عددهم 15 مليون معجب عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورًا تنشرها لأول مرة بصحبة زوجها وأثناء حملها الأخير، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها.

ونشرت تيرنر، لقطات من يوم زفافهما في لاس فيجاس مع جو جوناس، وبعض الذكريات اللطيفة بصحبة زوجها من بينها صورة لملامح حملها أمام المرآة، بينما كان يقف زوجها بجانبها.