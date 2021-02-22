شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يروج لأحدث كليباته الغنائية "الغادى وحدو".. فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المغربى سعد لمجرد لأحدث كليباته الغنائية التى تحمل اسم "الغادى وحدو"، من خلال حسابه على موقع إنستجرام بنشر صورة من الكليب، كما حدد موعد طرح الأغنية، وكتب أنها سيتم طرحها نهاية الشهر الجارى وتحديدًا في الـ 28 من فبراير.



سعد لمجرد

من ناحية أخرى دشن النجم المغربى سعد لمجرد، الأيام الماضية حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015 إلى مليار مشاهدة على اليوتيوب، وبالفعل ما زالت حملة المليار مشاهدة مستمرة عبر وسائل السوشيال ميديا لمصلحة الأغنية "أنت معلم" وتقترب بالفعل إلى الرقم على اليوتيوب.



سعد لمجرد على انستجرام

وفى نفس السياق تجاوزت أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد 125مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية، مؤكدًا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سعد لمجرد عدي الكلام فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكرًا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم".

من ناحية أخري كان ظهر النجم سعد لمجرد في فيديو جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أثناء ممارسته رياضة الجولف، حيث ظهر في الفيديو وهو يلعب تلك الرياضة المفضلة له، ويضرب الكرة أكثر من مرة، فيما علق على الفيديو بكتابة : "ذكريات استثنائية".