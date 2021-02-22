شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: "كورونا حرمتنى من مسرحية غنائية إنتاج مصرى سعودى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة كارول سماحة، خلال حوارها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، عن أغنيتها الجديدة "شكرا"، والتى طرحتها بطريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة، حيث قالت: "إن الأغنية أول ما نزلت عملت ضجة في الوطن العربي من الخليج إلى مصر لبلاد الشام تريند على اليوتيوب في معظم البلدان العربية، وأنا سعيدة جدًا إن الناس شافت الفيديو كليب بشكل مختلف، وبحضر أغنيتين مع المخرجة بتول عرفة".

وعن سبب ابتعادها عن التمثيل والمسرح، قالت النجمة كارول سماحة: "المشكلة إن الإنتاج المسرحى خفيف، والمسرح بشكل عام كان مش متواجد بالعالم العربى زى زمان ولأسباب اقتصادية، والشركات عندها خوف إنها تدخل في إنتاج ضخم، وأول فيلم عملته بحياتى فيلم لبنانى اسمه "بالصدفة"، وحصلت عن دورى فيه على جائزة فاتن حمامة في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى في دورته الـ 36، وكورونا دلوقتى موقفه الحال.

وأضافت كارول قائلة: "بعد جائزة فاتن حمامة أفضل ممثلة، تانى يوم كان عندى تصوير فيديو كليبbonvouage، دخلت التصوير سعيدة وبثقة كبيرة وكان فيه عمل مسرحى غنائى إنتاج مصري سعودى، تم تأجيله بسبب كورونا، وكنا بدأنا الاجتماعات واشتغلنا على النص، وكنت حابه إن بتول عرفة معانا، وشايفة فيها موهبة بالمسرح الغنائى، وإن شاء الله تخلص الكورونا، ونرجع ننفذ المسرحية".



ندوة كارول سماحة



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع



النجمة كارول سماحة



الخليج 365 يكرم كارول سماحة



الخليج 365 يكرم كارول سماحة



تورتة كارول سماحة



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يشرح لـ كارول سماحة آليات العمل على الشاشة داخل صالة التحرير



خالد صلاح يهدى درع مؤسسة الخليج 365 لـ كارول سماحة



عمرو صحصاح رئيس قسم الفن يستقبل كارول سماحة



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365



كارول سماحة مع الزميل بهاء نبيل



كارول سماحة مع الزميل عادل عبد الله



كارول سماحة مع الزميل محمد زكريا



كارول سماحة مع الزميل مصطفى القصبى



كارول سماحة مع الزميلة أمانى سمير



كارول سماحة مع الزميلة سارة صلاح



كارول سماحة مع الزميلة لميس محمد



كارول سماحة مع سامى وهيب رئيس قسم التصوير



كارول سماحة مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة



ندوة كارول سماحة فى الخليج 365