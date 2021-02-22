شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى الإسكندرية بسبب "بنت السلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت صباح اليوم الإثنين النجمة سوسن بدر إلى محافظة الإسكندرية، لتصوير بعض مشاهدها فى مسلسل"بنت السلطان"، بطولة النجمة روجينا، وإخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، وتجمعها المشاهد ببطلة العمل روجينا.

فى السياق ذاته تغزلت الفنانة الكبيرة سوسن بدرفى محافظة الإسكندرية، وجمال بحرها وشواطئها، وذلك أثناء تواجدها فى عروس البحر الأبيض المتوسط، ونشرت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها من شرفة أحد المبانى المطلة على البحر، صحبتها بتعليق: "معقولة جمال بحرك يا إسكندرية فيما حرص عدد من الفنانات والفنانين على التعليق على الصورة منهم الفنانة هالة صدقى، التى علقت قائلة: "طب نضرب سمك وكابوريا فين".. لترد سوسن: "فى كل حتة.. طول ما انتى ماشية بتتكعبلي فى كابوريا طايرة في الجو كده".



سوسن بدر واحمد شفيق وايمن سلامة

كما غازلتها النجمة منى زكى، التى علقت قائلة: "أنتى قمر".. لترد عليها الفنانة الكبيرة: "مفيش حد قمر غيرك"، كما علقت الفنانة بدرية طلبة وطارق الإبيارى وهاجر الشرنوبي، مرحبين بها "نورت مكانك يا ملكة"، وأيضًا الفنانة التونسية هند صبرى، التى علقت قائلة: "منورة.. يالا أرجعى".. لترد عليها: "أنا أهو.. وحشتيني".

يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.