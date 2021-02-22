شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان فى رسالة لوالدها الراحل بمناسبة ذكرى ميلاده: اتصل على هاتفك وافتقدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كيم كاردشيان على الاحتفال بذكرى ميلاد والدها الراحل، من خلال صورة تجمعها معه بصحبة أفراد عائلتها، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، قالت خلالها: "احتفل بك كل يوم ولكن اليوم أكثر، هناك الكثير لأخبرك به".

وتابعت: "اتصلت برقم هاتفك الخلوى فقط أتساءل عما إذا كان أى شخص سيرد بعد كل هذه السنوات، في الواقع لا أصدق أنني تذكرت ذلك".



كيم وعائلتها

واختتت كلامها قائلة: "من فضلك تعال لزيارتى في المنام قريبًا، هل يمكنك أيضًا إرسال علامة على شكل تلك الرموز الطيور التي تحدثنا عنها دائمًا؟! أنا فقط افتقدك كثيرًا جدًا! ".



كيم على انستجرام

ويأتى ذلك فى الوقت التى تقدمت فيه نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان بطلب رسمى للطلاق من زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست ، وذلك بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج و أنجاب 4 أطفال، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " tmz ".