شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد مكى ونجلاء بدر بفيروس كورونا فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من الفنانين خلال الساعات الماضية عن إصابتهم بفيروس كورونا، وتمنى لهم محبوهم و جمهورهم الشفاء العاجل، حيث أصيب النجم أحمد مكى بفيروس كورونا، أمس الأحد وبدأ على الفور فى عزل نفسه بمنزله، وتلقى بروتوكول العلاج، وبسبب هذا الفيروس قد تتأجل باقى مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2" المقرر طرحه خلال السباق الرمضانى المقبل، من بطولته هو والنجم كريم عبد العزيز.

كما كشفت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتبت: "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر"، وما إن كتبت ذلك حتى انهالت عليها الدعوات من قبل متابعيها.

وأصيبت الفنانة إيناس عز الدين، بفيروس كورونا، منذ 4 أيام، حيث تعانى من تكسير في العظام وظهور بعض الأعراض مثل ضيف التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ورشح.

وقالت إيناس عز الدين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": جسمى مكسر مش قادرة، أنا عملت مسحة وظهرت سلبية، وبسبب شدة التعب طلب الطبيب منى الخضوع لتحليل الدم وهو اللى أظهر أن عندى فيروس كورونا.

وأعلنت الراقصة دينا، إصابتها فى يوم 11 فبراير بفيروس كورونا، و وتلقت بروتوكول العلاج في المنزل، لتعلن شفاءها من الفيروس أمس الأحد.

وكتبت دينا: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، بشكر كل أصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدًا على دعواتكم ليا، الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا ما زلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان ما يحصل أي مضاعفات، بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدًا في فترة العزل وبشكر جدًا دكتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي، من فضلكم خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض، بحبكم".