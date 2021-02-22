شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: قلت لـ بتول عرفة "انتى شاربة حاجة" لما عرضت فكرة كليب شكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة كارول سماحة عن سعادتها على الاستقبال الرائع لها داخل مؤسسة الخليج 365، قائلة: "شكرًا على الاستقبال الأكثر من رائع، خاصة من الأستاذ خالد صلاح وهو صديق العائلة".

وقالت كارول سماحة، خلال ندوة تكريمها في لقاء لتليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن: "أنا من الأشخاص الكتير بدقق فى شغلى، وبقف على التفاصيل، وفى نفس الوقت مغامرة، وبحب كل الجديد، واللى حصل أن شركة لايف ستايلز كانت بتعمل أغنيتى "شكرًا"، اللى واخدة حقوقها من سنتين، والأستاذ هانى شاكر كان عنده أغنيته "بقالى كتير"، والمخرجة بتول عرفة وده تانى عمل معاها بعد أغنية bonvouage، وقولت ليها إحنا هنعمل حاجة مختلفة سوا وسمعت الأغنية واتصلت بيا وقلتلى جت فكرة مجنونة إيه رأيك ندمج العملين مع بعض انتى وهانى شاكر هو موديل في أغنيتك وانتى موديل في أغنيته، أنا صمت وقلتلها انتى شاربة أو أكلة حاجة قالتلى شاربة عصير برتقال فريش".

وأضافت كارول: "الفكرة خارج الصندوق وحلوة أوى وبتول صديقتى من 2007 وأنا من اليوم ده عارفة أنها مخرجة شاطرة جدًا، وقولت ليها الفكرة عبقرية، ومنكتش حاسة أن أستاذ هانى ممكن يرفض الفكرة أنا عارفاه هو فنان حقيقى خاصة أن العمل قوى، بتول مكملتش المكالمة معاه وقالها طبعا موافق أكيد دى كارول حبيبتى وأتشرف أنى أشتغل معاها، والكليب عامل ضجة في العالم العربى".



ندوة كارول سماحة



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع (1)



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع (2)



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع (3)



النجمة كارول سماحة



الخليج 365 يكرم كارول سماحة



الخليج 365 يكرم كارول سماحة



تورتة كارول سماحة



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يشرح لـ كارول سماحة آليات العمل على الشاشة داخل صالة التحرير



خالد صلاح يهدى درع مؤسسة الخليج 365 لـ كارول سماحة



عمرو صحصاح رئيس قسم الفن يستقبل كارول سماحة



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365



كارول سماحة مع الزميل بهاء نبيل



كارول سماحة مع الزميل عادل عبد الله



كارول سماحة مع الزميل محمد زكريا



كارول سماحة مع الزميل مصطفى القصبى



كارول سماحة مع الزميلة أمانى سمير



كارول سماحة مع الزميلة سارة صلاح



كارول سماحة مع الزميلة لميس محمد



كارول سماحة مع سامى وهيب رئيس قسم التصوير



كارول سماحة مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة



ندوة كارول سماحة فى الخليج 365