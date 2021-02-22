نادين نجيم تجذب الأنظار في بوستر “2020” وإطلالتها حديث السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن البوستر الرسمي لمسلسل (2020) الذي يجمعها بالفنان السوري قصي خولي، والذي سيعرض في السباق الدرامي المقبل، بعد تسريب البوستر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نادين على البوستر الذي نشره عبر صفحته الرسمية بـ(انستغرام): “الله وليّ التوفيق انتظرونا خلال شهر رمضان المبارك على شاشة ام بي سي”.

وجاء البوستر مفاجأة للجمهور، حيث ظهرت نادين نجيم بالحجاب لأول مرة، لتثير الحيرة حول شخصيتها بالعمل والتي يبدو أنها ستكون مشوقة ومختلفة عن أدوارها السابقة.

كما ظهر قصي ممسكاً سيجارة ويرتدي ملابس بسيطة، ليؤكد أن شخصيته ستكون مختلفة عن غمار الذي خطف قلوب الجمهور في مسلسل (خمسة ونص)، وهو أول عمل جمع بينه وبين نادين وحقق نجاحاً كبيراً.

كما جاءت خلفية البوستر قاتمة ومليئة ببيوت مدمرة وخراب، مما يوحي بأنه سيكون مسلسلاً مثيراً ومشوقاً.

الجدير بالذكر، أن مسلسل (2020) كان مقرراً عرضه في الموسم الرمضاني السابق، ولكن تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.