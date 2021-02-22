حسن الرداد يعتذر عن بطولة هذا المسلسل والسبب.. حزنه الشديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتذار الفنان المصري حسن الرداد عن المشاركة في مسلسل «ضد الكسر»، الذي كان مرشحاً لتجسيد دور البطولة فيه إلى جانب الفنانة نيللي كريم.

وبحسب ما تم تداوله، أن المنتج الفني جمال العدل كشف عن أن الفنان المصري كان مرشحاً لدور البطولة أمام الفنانة نيللي كريم، في مسلسل من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2021، غير أنه لم يستطع تجاوز حزنه على والدته التي رحلت الشهر الماضي واعتذر عن العمل.

وكان حسن الرداد قد تأثر كثيراً بوفاة والدته، ومنذ رحيلها وهو ينشر صوراً برفقتها ويدعو لها بالرحمة، كما نشر مؤخراً بمناسبة يوم الحب، فيديو له من حفل خطبته الفنانة إيمي سمير غانم، وظهر في لقطات تجمعه بوالدته الراحلة، وكتب: «نظرة عينيكي لها ألف معنى، مشاعر كتير جواكي وأنا في حضنك في يوم فرحي، مشاعر كتير مش عارف أعبر عنها بكلام بس حاسسها كويس».

وأضاف: «كل يوم حب كنت بتجيبيلي ورد هدية وأنا كمان، والسنة دي هديتي لكِ هي الكلمات البسيطة دي، كل يوم حب وإنتي أجمل أم وأعظم سيدة في العالم».

يذكر أن حسن الرداد أعلن خبر وفاة والدته في 10 يناير الماضي، وكتب عبر حسابه على انستغرام: «توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله وإن اليه راجعون».

أما زوجته إيمي سمير غانم، فنشرت صورة تجمعها بها وكتبت: «انا لله وإن إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي.. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح.. فادية الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك.. بحبك».