نجمات ارتبط بهن كانييه ويست قبل كيم كارداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تصدر طلب نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الطلاق من زوجها مغني الراب كانييه ويست، عناوين المواقع والصحف وذلك بعد مرور 7 سنوات من الزواج الذي أثمر عن أربعة أطفال.

ونقلاً عن صحيفة (ديلي ستار) نرصد سجل كانييه ويست الحافل بعلاقاته العاطفية مع النجمات، خاصةً في مجال عروض الأزياء قبل ارتباطه بكيم:

شانيل إيمان:

نشرت العديد من المواقع المهتمة بأخبار المشاهير، أن مغني الراب الأميركي كانييه ويست كان على علاقة بعارضة أزياء victoriassecret الشهيرة شانيل إيمان عام 2011، أي قبل زواجه من كيم بأربع سنوات، وكانت شانيل تبلغ من العمر 20 عاماً فقط، أي أن ويست كان يكبرها بـ14 عاماً وانفصلا بعد ذلك. وفي ذلك أيضاً انتشر العديد من الأقاويل حول ارتباط ويست بعلاقات عاطفية مع ماري كيت أولسن وتيانا تايلور وملكة جمال الكون أنجيلا مارتيني.

سيليتا إيبانكس:

في عام 2010 ارتبط المغني كانييه ويست بعارضة أزياء Ralph Lauren سيليتا إيبانكس، وكانت تتم رؤية الثنائي بشكل مستمر وانفصلا من دون الإعلان عن ذلك.

أمبر روز:

ارتبط ويست بالممثلة وعارضة الأزياء الأميركية آمبر روز لمدة عامين في الفترة ما بين 2008 و2010، وصرحت روز في وقت سابق بأنه كان شريراً معها لمدة 10 سنوات بعد انفصالهما.

سيسيلي لوبيز:

في عام 2008 واعد كانييه عارضة الأزياء الأميركية سيسيلي لوبيز، وذلك خلال تصوير فيديو موسيقي وانفصلا من دون الإعلان عن ذلك.

ألكسيس فيفر:

في عام 2002 قبل أن يحظى ويست بشهرته في مجال غناء الراب، ارتبط بمصممة الأزياء ألكسيس فيفر، وشابت علاقتهما فترات انفصال وعودة وانتهت بإعلان خطبتهما في عام 2006، ولكن قبيل حفل الزفاف وبعد مرور 18 شهراً فقط على إعلان الخطوبة، قرر الثنائي إلغاء الزواج.

بروك كريتندون:

أثناء فترات انفصاله عن مصممة الأزياء ألكسيس فيفر، دخل ويست في علاقة مع بروك كريتندون، والشهيرة بظهورها في برنامج تلفزيون الواقع Harlem Heights وانفصلا بعد ذلك.