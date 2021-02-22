هل يمكن للطفل الثاني لهاري وميغان أن يصبح رئيساً لأميركا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بدأ الكثير من متتبعي أخبار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يتساءلون عن مصير طفلهما الثاني الذي أعلنا عن حمل ميغان به مؤخراً.

ولم يمضِ وقت طويل منذ أعلن (دوق ودوقة ساسكس) قدوم شقيق لابنهما آرتشي في المستقبل غير البعيد، حتى لاحظت الخبيرة الملكية مايكا ماير، تمييزاً مهماً للغاية بين الطفل الملكي الحالي وشقيقه المستقبلي، وأوضحت: «هذه المرة، سيكون مولوداً في أميركا، وهو أمر مختلف تماماً عن الأول، وهذا ما يعني أيضاً أن هذا الطفل من الناحية الفنية، يمكن أن يصبح رئيساً يوماً ما للولايات المتحدة الأميركية».

قد يبدو هذا الكلام نوعاً من المبالغة الكبيرة في الوقت الحالي، لكنه أمر مثير أيضاً بأن الأمير هاري (الذي يحتل المرتبة السادسة في ترتيب ولاية العرش البريطاني بعد الأمير تشارلز والأمير ويليام والأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس) يمكن أن ينجب طفلاً يكبر ليعيش في البيت الأبيض يوماً ما.