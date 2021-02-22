انفصال ثنائي فرقة الإلكترو الفرنسية "دافت بانك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى مغنيا فرقة موسيقى الإلكترو الفرنسية الشهيرة "دافت بانك" تعاونهما الذي بدأ عام 1993، على ما أكد المسؤول الإعلامي للفرقة، الإثنين، بعد نشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب".

ويحمل مقطع الفيديو عنوان "الخاتمة" ومدته 8 دقائق، ويتضمن مشاهد من فيلم "إلكتروراما" (2006) الذي يظهر ف يه المغنيان توما بانجالتير وجي مانويل دو هوميم كريستو على شكل روبوتين في الصحراء، وفقاً لوكالة "فرلنس برس".

تأسست فرقة "دافت بانك" الثنائية في باريس عام 1993، وأصدر الثنائي أسطوانته الأولى "هوموورك" عام 1997، متضمنة أغنية "أراوند ذا وورلد" التي أكسبتهما شهرة عالمية.

ومنذ بداياتهما، جعل الفرنسيان من التسويق عنصرأً أساسياً في مسيرتهما وارتكزا فيه على عنصري الإقلال في الإنتاج والإطلالة الغامضة، إذ لا يُظهران وجهيهما إطلاقاُ ويصدران القليل من التسجيلات.

ونتيجة لذلك، باتت كل إطلالة لهما بمثابة حدث، وأصبحت خوذتا الروبوت الخاصة بهما علامة تجارية تتيح التعرف عليهما فوراً.