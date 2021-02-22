فيديو.. محمد رمضان يروج لـ"فيرساتشي" بالرقص في طائرة خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان محمد رمضان، اقتراب موعد طرح أغنيته الجديدة "ڤيرساتشي"، عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام".

وظهر محمد رمضان داخل طائرته الخاصه يرقص ويغني على أنغام الأغنية الجديدة، قائلا: "ثقة في الله النجاح، قريبا كليب #فيرساتشي".

ويواصل محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "موسى"، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا للمنافسة في الماراثون الدرامي الرمضاني، لعام 2021.

ويشارك محمد رمضان، في بطولة مسلسل "موسي"، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، مفيد عاشور، حمدى الوزير، عبير صبري، هبة مجدي، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.