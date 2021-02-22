وودي ألن يعلّق على وثائقي جديد عنه: مليء بالأكاذيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علّق المخرج الأمريكي وودي ألن على عرض مسلسل وثائقي يرسم صورة رهيبة عنه فاعتبر أنه "عمل هدّام" و"مليء بالأكاذيب"، مكرراً نفيه الاعتداء جنسياً على ابنته بالتبني.

بدأ عرض المسلسل المؤلف من 4 أجزاء، الأحد، على شبكة "إتش بي أو" بعنوان "ألن ضد فارو"، وهو يتضمن مجموعة شهادات بعضها غير مسبوق في قضية الاعتداء الجنسي.



وكانت ابنة وودي ألن بالتبني ديلان فارو اتهمت المخرج بالاعتداء عليها جنسياً في عام 1992 عندما كانت في سن السابعة، وهي اتهامات ينفيها المخرج الأمريكي باستمرار.

وكتب وودي آلن وزوجته سون يي بريفين في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية عدة أن "معدّي المسلسل الوثائقي لم يكونوا مهتمين بالحقيقة"، بل انخرطوا بدلاً من ذلك في عمل هدام ومليء بالأكاذيب".

وأضاف الزوجان اللذان ذكّرا بأن أيا من التحقيقين اللذين تم إجراؤهما في هذه الادعاءات لم يؤد إلى المحاكمة "من المعروف منذ عقود أن هذه الاتهامات باطلة تماماً".

وشددا على أن "هذا الهجوم الوضيع لا يغير الحقائق ولو أنه يجذب الانتباه"، وأشارا إلى أن الاتصال بهما للرد على الاتهامات حصل قبل شهرين فحسب من عرض المسلسل، موضحين أنهما رفضا "بطبيعة الحال".

ولم يبدأ الممثلون والممثلات الابتعاد عن المخرج الثمانيني إلا في عام 2017، بعد نشر مقال افتتاحي بقلم ديلان فارو بدعم من شقيقها رونان، وهو صحفي أصبح بطل حركة #أنا أيضاً.

وفي عام 2019، فسخت منصة "أمازون: عقدها الإنتاجي مع وودي ألن، وهو كان يشمل 4 أفلام.