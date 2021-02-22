الكونغو تتهم متمردي الهوتو بقتل السفير الإيطالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت السلطات في الكونغو الديمقراطية متمردي "الهوتو الروانديين" بقتل السفير الإيطالي لدى كينشاسا لوكا أتانازيو.

وقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية، الإثنين، في هجوم مسلح، شرقي البلاد.



وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن سفيرها لدى كينشاسا وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية، قتلا في هجوم استهدف قافلة للأمم المتحدة، شرق الكونغو.

وأوضحت الوزارة أن سفيرها كان في رحلة مع موكب تابع للأمم المتحدة.

بدوره، استنكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "الهجوم الجبان" الذي قُتل خلاله سفير روما في الكونغو الديمقراطية، معلنا الحداد على موظفي البلاد الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن "حزنه العميق واستيائه الشديد"، معلنا عن قطع مشاركته في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل وعودته المبكرة إلى روما.

وأضاف أنّ "ملابسات هذا الهجوم الوحشي لم تعرف بعد ولن ندخر جهدا في تسليط الضوء على ما حدث".

ويشغل أتانازيو منصب سفير إيطاليا في الكونغو الديمقراطية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد أن وصل إلى البلاد في 2017 كرئيس بعثة، بحسب سيرته الذاتية الرسمية.