شكرا لقرائتكم خبر عن مصحح لهجة ومراكبى..تفاصيل دور حسن القناوى فى "موسى" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مصحح اللهجة الشهير حسن القناوى، تصوير دوره بمسلسل "موسى"، من بطولة محمد رمضان، للمؤلف ناصر عبد الرحمن، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



حسن القناوى فى مسلسل موسى لـ محمد رمضان

ويقوم القناوى في المسلسل بمهمتين، الأولى هي تصحيح اللهجة الصعيدى لجميع الممثلين بالعمل، الذى تدور أحداثه فى أربعينات القرن الماضى بالصعيد، والمهمة الثانية هي تجسيده لدور مراكبى ضمن أحداث العمل.



حسن القناوى مع رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان فى "موسى"

وعمل القناوى كممثل في عدد كبير من الأعمال الفنية، لكن مهمته الأساسية كمصحح للهجة الصعيدى قام بها في عدة أعمال لكبار النجوم مثل "أبوهيبة في جبل الحلال"، لـ محمود عبد العزيز، و"دهشة" لـ يحيى الفخرانى، و"سلسال الدم"، لـ عبلة كامل ورياض الخولى، وغيرها من الأعمال التي دارت في أجواء البيئة الصعيدية.



حسن القناوى يصحح اللهجة الصعيدى لـ محمد رمضان فى مسلسل "موسى"

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



حسن القناوى فى مسلسل موسى لـ محمد رمضان



حسن القناوى فى مسلسل موسى لـ محمد رمضان