شكرا لقرائتكم خبر عن جميل راتب مع المخرجة علوية زكى قبل وفاتهما بأشهر قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت الصداقة الفنان الراحل جميل راتب والمخرجة الراحلة علوية زكى، فترات طويلة من حياتهما وحتى وفاتهما، حيث كانت تعتبره أقرب أصدقائها.



جميل راتب وعلوية جميل

ونشر حساب المخرجة علوية زكى، الذى تديره عائلتها عبر إنستجرام، صورة لها مع الفنان الراحل جميل راتب، فى منزل ابنة المخرجة الكبيرة، معلقين على الصور: "تاريخ فى صورة.. مفاجأة رائعة تلقيناها اليوم من رفيق عمر الراحل الكبير جميل راتب، مجموعة من الصور التى تجمعه مع صديقة العمر المخرجة العظيمة الراحلة علوية زكى، كان فعلا يوم جميل فى منزل ابنتها، يرحل العظماء وتبقى ذكراهم العاطرة إلى الأبد".



الراحلان علوية زكى وجميل راتب

وكانت المخرجة الكبيرة علوية زكى، رحلت يوم 7 أغسطس عام 2019 عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها، وقبل أن يتم مرور عام على وفاة الفنان جميل راتب، الذى رحل عن عالمنا يوم 19 سبتمبر عام 2018.

وتعد المخرجة علوية زكى، واحدة من أهم وأكبر المخرجات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "الغرباء لا يشربون القهوة، القانون لا يعرف عائشة" وتعتبر من أوائل المخرجات اللاتى كان لهن اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع فى الأعمال الدرامية.

بينما رحل الفنان القدير جميل راتب، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مرير مع المرض فى سنواته الأخيرة، أفنى حياته عاشقا لفنه، حيث قدم مشوارا حافلا فى مسيرة السينما والدراما المصرية، فيعتبر النجم جميل راتب واحد من أهم فنانى الزمن الجميل، عشق مهنة الفن منذ صغره واستطاع أن يحظى بمكانة كبيرة وسط جمهوره.

وقدم الفنان الراحل ما يقرب من سبعة أفلام فرنسية على مدار مشواره العالمى، ومن أشهر الأفلام التى قدمها فى السينما المصرية "حب فى الزنزانة، والعبقرى خمسة، وعلى بيه مظهر، والأربعين حرامى، والبرىء والكيف، وكانت بداية راتب الفعلية فى بطولة الفيلم "أنا الشرق" عام 1946، ولعبت دور البطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وكان معها الفنان جورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن، وبعد ذلك انطلق جميل راتب إلى العالمية، وهذا يرجع بالتأكيد إلى أن راتب استطاع أن يتقن مختلف اللغات، هذا بالإضافة إلى أن زوجتة فرنسية الأصل، وهذا بالطبع مكانه من التألق إلى السينما العالمية.