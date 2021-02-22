شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم كارول سماحة عن كليب "شكرًا" ومشوارها الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشوارها الفني المميز، وإتقانها في اختيار أغنياتها، من حيث الكلمات والألحان، وأفكار تصوير كليباتها المتنوعة والمميزة وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، وكان في استقبالها الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأجرت النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاء في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشفت خلال كواليس أغنياتها وكليباتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز، وكيفية اختيار أغنياتها من حيث الكلمات والألحان المميزة، كما كشفت عن أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة على الساحة الغنائية.

وتحدثت النجمة اللبنانية كارول سماحة، خلال ندوتها بحضور الزملاء بقسم الفن بهاء نبيل، محمد زكريا، عماد صفوت، لميس محمد، سارة صلاح، مصطفى القصبى، عادل عبد الله، عن كواليس نجاح أغنيتها الأخيرة "شكرًا" والتي ظهر فيها النجم هاني شاكر ضيفًا، كما ظهرت هي أيضًا في كليب أغنية "بقالي كتير" كضيفة حيث استكملت القصة المبنية عليها الأغنية بشكلها المختلف والجديد والذي حقق نقلة نوعية في عالم الفيديو كليب بلمسات المخرجة بتول عرفة.

كما تحدثت كارول سماحة عن كواليس عودتها للتمثيل من خلال الفيلم اللبناني "بالصدفة"، الذي عرض في مهرجان الإسكندرية وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عنه، وكشفت عن عروض التمثيل التي عرضت عليها مسبقًا ولم توافق عليها بسبب جرأتها بالإضافة إلى علاقتها بزملائها من داخل الوسط الفني، وعلقت أيضًا على انتشار أغاني المهرجانات وإمكانية مشاركتها في مهرجان أم لا، وكشفت أيضًا عن علاقة الحب التي جمعتها بالدكتور وليد مصطفى ومدى تأثير ابنتها "تالا" عليها في حياتها.



ندوة كارول سماحة



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع (1)



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع (2)



النجمة كارول سماحة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع (3)



النجمة كارول سماحة



الخليج 365 يكرم كارول سماحة



الخليج 365 يكرم كارول سماحة



تورتة كارول سماحة



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يستقبل كارول سماحة فى صالة تحرير الخليج 365



خالد صلاح يشرح لـ كارول سماحة آليات العمل على الشاشة داخل صالة التحرير



خالد صلاح يهدى درع مؤسسة الخليج 365 لـ كارول سماحة



عمرو صحصاح رئيس قسم الفن يستقبل كارول سماحة



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365



كارول سماحة مع الزميل بهاء نبيل



كارول سماحة مع الزميل عادل عبد الله



كارول سماحة مع الزميل محمد زكريا



كارول سماحة مع الزميل مصطفى القصبى



كارول سماحة مع الزميلة أمانى سمير



كارول سماحة مع الزميلة سارة صلاح



كارول سماحة مع الزميلة لميس محمد



كارول سماحة مع سامى وهيب رئيس قسم التصوير



كارول سماحة مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة



ندوة كارول سماحة فى الخليج 365