شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لمسلسل "شديد الخطورة" بعد عرض أولى حلقاته على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية قوية شهدتها أحداث مسلسل "شديد الخطورة" أمس في أولى حلقاته بعد عرضه على شاشة قناة cbc، إذ تمكن العمل من إثارة جمهوره ومشاهديه ممن رأوا فيه بداية قوية لعمل ملء بالأكشن والإثارة بعدما حظى بسرعة كبيرة تضمنتها أحداثه، وذلك عقب وقوع بطل العمل "مالك" الذى يلعب دوره أحمد العوضى فى مشكلة كبيرة بعدما شهدت الحلقة خطف زوجته من قبل عصابة قامت بسرقة بنك، وتطور الأحداث حتى ظن فى النهاية أنها ماتت حرقاً، وبالتالى يحاول الوصول للمتسببين بذلك.

الإثارة الذى شهدها العمل الذى سبق وحقق نجاحًا خلال فترة عرضه على منصة watch it كأول عمل تم عرضه وإنتاجه عليها العام الماضى، كانت كفيلة لردود فعل عديدة تغزلت فيه، وأثنت على ما يقدمه صناعه به.



تعليقات على المسلسل



شديد الخطورة والتعليقات على الحلقة الأولى منه

وهو الأمر الذى عكس إضافة جماهيرية أكبر للمسلسل ستزيد بمرور الحلقات، خاصة لمحبى الأكشن وعالم الهاكرز، الذى قد يستغله صناع العمل خلال الحلقات القادمة لتسليط الضوء عليه بصورة أكبر بما فيه من خفايا، خاصة مع ظهور شخصية أحمد العوضى خلال الحلقة الأولى من العمل بصورة تعكس براعته الكبيرة فى هذا العالم لكونه مهندس اتصالات، وبالتالى قد يكون سلاحه للوصول إلى زوجته.



عدد من التعليقات على مسلسل شديد الخطورة



شديد الخطورة وجانب من التعليقات

وعرض "شديد الخطورة" على منصة watch it في شهر يوليو الماضى بواقع حلقة كل أسبوع خاصة أن أحداثه تدور في 7 حلقات، وهو بطولة وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.



بوستر مسلسل شديد الخطورة

قصة المسلسل تدور حول مهندس الكومبيوتر مالك الذي يتم اختطاف زوجته نور خلال عملية سطو مسلح على بنك، ويسعى إلى انقاذها ولكن يكتشف مفاجأة تقلب الأحداث.