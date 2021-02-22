شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فبراير يوم مهم ومبهج فى حياة الراحلة رجاء الجداوى.. ابنتها تكشف حكايته "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، التى تدير أيضًا حساب النجمة الراحلة عبر إنستجرام، باليوم الثانى والعشرين من فبراير، الذى كان يومًا مهما فى حياة الفنانة الراحلة، حيث كان يناسب يوم عيد زواجها من الكابتن حسن مختار، وأيضًا تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس.



رجاء الجداوى وحسن مختار

ونشرت أميرة، مجموعة صور منها احتفال والديها بعيد زواجهما، صحبتهما بتعليق: "يوم 22 فبراير، يوم مهم جدًا فى حياة مامى الله يرحمها وفى البيت كله، كان دايمًا فى احتفال كبير وورد كتير وبهجة عيد زواج مامى وبابى الله يرحمهم وعيد ميلاد طنط تحية الله يرحمها وعيد كتب كتاب عمتى الأقرب لقلب أمى".



رجاء الجدواوى وحسن مختار

وأضافت أميرة: "كانت ماما تقول 22 فبراير ده بحبه بحبه بحبه، غير تعامد الشمس على رمسيس التانى، أنا بصحى على وجه حسن أحلى نعمة من ربنا، الحب حلو.. الله يرحمكم".





وسبق وكشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عن صورة نادرة لوالدتها بصحبة زوجها، ظهرت فيها أثناء ركوبها الخيل، وهى الصورة التى نشرتها ابنة الفنانة الراحلة قبل يومين من الاحتفالات بعيد الحب، ودوماً ما تتطرق أميرة خلال حديثها عن والديها إلى علاقتهما المميزة طوال حياتهما لسنوات طويلة وحتى بعد وفاة والدها الذى لم يقلل من الحب الكبير لوالدتها له.

وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قد شاركت متابعيها قبل أيام برسالة بخط يد والدتها الراحلة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذى يتزامن مع نهاية الشهر الماضى، والتى كتبت بها: "عيد ميلاد نور عينى وقلبى وروحى ابنتى الغالية أميرة يارب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذى وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها فى نفسها وفى بنتها"، كما نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة نادرة تجمع أميرة فى مرحلة الطفولة مع والدها ووالدتها.



