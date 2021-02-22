شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن الراقصة دينا: إنسانة فى غاية الجدعنة والاحترام والرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، عن تمنياتها بالشفاء للفنانة الاستعراضية دينا، التى أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، مؤكدة أنها إنسانة فى غاية الجدعنة والاحترام والرقى، وتحترمها وتحترم فنها.

وأعادت نبيلة، نشر فيديو كلام دينا، عبر حسابها على إنستجرام، صحبته بتعليق: "الست ديه أنا بعشقها على المستوى الإنسانى، فى غاية الجدعنة والاحترام والرقى، بحترمها وبحترم فنها".

وأضافت نبيلة: "ربنا يكمل شفاكى على خير وسلامة يا حبيبتى ويخليكى لأبنك وأهلك وناسك، ويحمى كل الناس ويزيح عننا الغمة والجائحة ويحمينا.. بحبك يا دينا.. نبيلة عبيد".





وكانت الراقصة دينا، قدمت الشكر للنجمة نبيلة عبيد، التى دعمتها وساندتها كثيرًا خلال فترة المرض، قائلة: "عندها قلب كبير نبيلة عبيد، الحقيقة أنا نفسى مكنتش متصورة الدعم الجامدة اللى عملته معايا، كانت بتسأل عليا فى كل لحظة وبتطمن على أكلى وشربى، ست عظيمة وقلبها كبير وبشكرها من كل قلبى وأتمنى ليها الصحة والسعادة والتوفيق من عند ربنا لأنها تستاهل أكتر من كده كمان".

وسبق وكشفت الراقصة دينا، عن أحدث صورة لها من داخل منزلها بعد شفائها من فيروس كورونا، وظهرت دينا فى صورة من داخل العزل المنزلى خلال فترة النقاهة وهى تستمتع بأشعة الشمس، وقالت فى تعليقها على الصورة التى نشرتها على "إنستجرام"، "صباح الفل.. بما أنى لسه فى فترة نقاهة فى البيت أنا بحاول أخد شوية شمس علشان ڤيتامين (D)".