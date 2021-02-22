شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مسلسل ياسر جلال "ضل راجل" قبل عرضه فى رمضان المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده في مسلسل "ضل راجل" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى من تصوير ما يقرب من نصف أحداث العمل فى ديكورات متفرقة، وينشر ”الخليج 365” عددًا من الصور داخل كواليس التصوير.



إنعام سالوسة

فيما كشف الفنان محمد على رزق، عن صور من كواليس مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، من إنتاج سينرجى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح.

ونشر رزق، الصور عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته مع الفنان الكبير أحمد حلاوة، كذلك نشر الفنان أحمد حلاوة، عبر حسابه على فيس بوك، صورة مع الفنان ياسر جلال، بطل المسلسل، وصورة أخرى له من الكواليس، وهى الصور التى التقطت بعدسة المصورة بسمة بدر من كواليس العمل.



نور

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى



ياسر جلال