شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تبرز حبها لموطنها فلسطين بصورة من الأرشيف قبل 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تحرص عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، على إبراز حبها لموطنها الأصلي فلسطين، بمشاركة متابعيها وجمهورها بصور من بلادها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، كما تدافع من حين لآخر عن الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيين في القدس.

وفى صورة جديدة نشرتها عارضة الأزياء العالمية عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر فيها أحد المواطنين الفلسطينيين وهو يقوم بإشعال سيجارته ويرتدي الشال الفلسطيني الشهير، والتى اشارت فيها لإحدي الصفحات التى تهتم بصور للقدس، كما أبرزت تاريخ الصورة فى منشورها والتى تعود لعام 2000.

وكانت قد خطفت حديد، الأضواء منذ عدة أيام، فى أخر ظهور لها، حيث تألقت فى إطلالة رياضية أنيقة أثناء خروجها فى مدينة نيويورك الأمريكية، بينما كانت ترتدى ملابس غير رسمية وسط التزامها بالإجراءات الاحترازية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتدت بيلا حديد البالغة من العمر 24 عامًا جاكت قصير يتسم باللونين الأبيض والرمادى وأسفله تيشيرت أبيض تميزه رسمة نجمة من الأمام، بينما كانت تحمل حقيبة يد من إحدى الماركات العالمية فى مدينة نيويورك.