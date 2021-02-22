شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان مالمو: ملتزمون بالقوانين السويدية بشأن قيود فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد قبلاوى، رئيس مهرجان مالمو لليوم السابع، إن المهرجان، يتبع القوانين السويدية وأن الإدارة ملتزمة بالقانون السويدي فيما يخص بروتوكلات فيروس كورونا وقيود السفر.
وأوضح محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو أن العام الماضي كانت القوانين تمنح باستقبال الضيوف من أوروبا ومن يحملون جواز أوروبي ولكن حتى الآن القانون يحظر السفر علي كل الجنسيات واذا فتحت سيكون هناك فرصة أمام ضيوف من كل مكان.
وعن تغير شروط البرمجة بما يتناسب مع ظروف الإنتاج والعرض في زمن الوباء، قال محمد قبلاوي إن المهرجان لا يسعي للعروض الأولي من الأفلام وأن اللائحة تسمح باستقبال انتاجات السينما في العامين الماضين ويكون هناك بانوراما لمجموعة أفلام زارت مهرجانات كبري عربية مثل مهرجان الجونة والقاهرة والقرطاج وغيرها إضافة للمهرجانات العالمية مثل فينسيا وبرلين وكان وغيره.
وكشف مهرجان مالمو للسينما العربية برئاسة المخرج محمد قبلاوي عن فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج: "نقاد بلا حدود"، والمقام في الفترة بين 7 و11 أبريل2021 ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر للمهرجان، والبرنامج يهدف لبناء جسورتواصل بين النقاد من دول الشمال والدول العربية، إيمانًا بدور النقد في تطوير الفن السينمائي، ودور التواصل وتبادل الخبرات والآراء في دعم حرية التعبيروالمناقشات الديمقراطية
بعد نجاح الدورات السابقة أعوام 2015 و2017 و2018، والتي استضافت نقاد من مصر ودول المغرب العربي، يركز ملتقى "نقاد بلا حدود" في نسخة 2021 على النقاد حاملي جنسية الدول الآتية من الشرق الأوسط (لبنان – الأردن – فلسطين – سوريا – العراق)، والذين ستتاح لهم فرصة حضور مهرجان مالمو للسينما العربية والمشاركة في أنشطته المختلفة، والتي ستمتزج بأنشطة الملتقى من ندوات وحلقات نقاشية ومحاضرات