شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان مالمو: ملتزمون بالقوانين السويدية بشأن قيود فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد قبلاوى، رئيس مهرجان مالمو لليوم السابع، إن المهرجان، يتبع القوانين السويدية وأن الإدارة ملتزمة بالقانون السويدي فيما يخص بروتوكلات فيروس كورونا وقيود السفر.

وأوضح محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو أن العام الماضي كانت القوانين تمنح باستقبال الضيوف من أوروبا ومن يحملون جواز أوروبي ولكن حتى الآن القانون يحظر السفر علي كل الجنسيات واذا فتحت سيكون هناك فرصة أمام ضيوف من كل مكان.

وعن تغير شروط البرمجة بما يتناسب مع ظروف الإنتاج والعرض في زمن الوباء، قال محمد قبلاوي إن المهرجان لا يسعي للعروض الأولي من الأفلام وأن اللائحة تسمح باستقبال انتاجات السينما في العامين الماضين ويكون هناك بانوراما لمجموعة أفلام زارت مهرجانات كبري عربية مثل مهرجان الجونة والقاهرة والقرطاج وغيرها إضافة للمهرجانات العالمية مثل فينسيا وبرلين وكان وغيره.