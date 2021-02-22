شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يمازح متابعيه فى أحدث ظهور على أنغام أغنية "أنا مجنون".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتاد الفنان أحمد حلمى على التفاعل مع متابعيه من وقت لآخر عبر حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى مثلما حصل في أحدث ظهور له عبر خاصية الاستورى بحسابه على انستجرام، حيث ظهر خلال فيديو استخدم فيه خواص أحد التطبيقات وهو أن يتم اختيار طبيعة شخصيته من بين طباع عديدة حتى استقر الأمر على كلمة "مجنون"، ومعها جاءت أغنية باسم "أنا مجنون" باللهجة الخليجية.



حلمى

وكان النجم أحمد حلمى شارك متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام بصور جديدة له، وهو يشرب القهوة، حيث مازح متابعيه فور نشر الصورة وكتب : "صباح الفل، اتفضلوا القهوة"، وما إن نشر الصور حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن كتبوا : "برنس السينما، فى انتظار أعمالك، بالإضافة إلى غيرها من التعليقات.



حلمى فى أحدث ظهور

كما حرص الفنان أحمد حلمى، على إحياء ذكرى وفاة المبتهل الكبير الشيخ سيد محمد النقشبندى، الذى ولد في 7 يناير 1920، وتوفى في 14 فبراير 1976، حيث نشر حلمى، مقطع صوتى صغير لابتهال سيد النقشبندى لـ"أمل على شفة المنى"، عبر "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام"، وقتها.

من ناحية أخرى عبر النجم أحمد حلمى فى وقت سابق من الشهر الجارى عن سعادته بحصوله على تيشيرت نادى برشلونة الإسبانى الخاص بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى موقعا باسمه، والذى أحضره له صديقه المخرج المصرى العالمى مينا فايز، ونشر حلمى صور الهدية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "اتشرفت بمقابلة مينا فايز صديقى المخرج المصرى اللى جابلى أحلى هدية وهى تيشيرت ميسى الموقعة من ميسى ذات نفسه.. شكرا يا مينا.. وشكرا طبعا يا ميسى".