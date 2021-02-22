شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان شقيق حمادة هلال في مسلسل "المداح" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان خالد سرحان ضمن أحداث مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال والمقرر طرحه خلال الموسم الرمضانى المقبل شخصية تدعى "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق "صابر أبن الشيخ سلام"، والذى يجسد هذه الشخصية حماده هلال، ووالده "الشيخ سلام" والذي يجسد هذة الشخصية الفنان أحمد بدير، وبدأ خالد تصوير أولى مشاهدة فى العمل والتى جمعتة مع النجم حمادة هلال وآخرين.

وقال الفنان خالد سرحان فى بيان صحفى، إن صناع العمل قاموا بوضع جدول زمنى، بزيادة معدل أيام التصوير داخل البلاتو بكثافة بالغة، لتسليم جزء كبير من عدد حلقات العمل الأولى للجهة المنتجة، فى أقرب وقت ممكن للحاق بالسباق الرمضانى المقبل.

وأضاف سرحان، أن العمل به تحديات كثيرة كون أحداثة كثيفة وسريعة ولا يوجد به مشهدًا سهلًا وغيرها، حيث يقدم صناع العمل وجبة فنية دسمة للمشاهد تجعلة فى حالة من الإثارة والتشويق، طوال حلقات المسلسل، وهو ما يسعى إليه صناع ونجوم العمل بتقديم سياق درامى بطابع غنى من الأحداث.

وأوضح سرحان ، بأن تدور أحداث مسلسل "المداح" حول الروحانيات والإبتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.



خالدسرحان وحماده هلال

جدير بالذكر بأن مسلسل "لمداح" يشارك فى بطولته حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن النجم خالد سرحان، أنتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية تتر مسلسلة الإذاعى الجديد "بينى و بينك"، حيث شارك خالد فى غناء تتر الإغنية بمشاركة الفنانة نشوى مصطفى، وتحمل الأغنية إسم العمل، وهى من كلمات أحمد شوقى، وألحان وتوزيع أكرم عادل.



خالد سرحان

جدير بالذكر بأن آخر أعمال النجم خالد سرحان ، فى الدراما مشاركته فى مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض أثناء السباق الرمضانى الماضى، وشاركه فى البطولة كل من النجمة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبيرصبرى، هنادى مهنا ،خالد أنور وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد وإخراج سامح عبد ‏العزيز.