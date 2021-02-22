شكرا لقرائتكم خبر عن صعب التعرف عليها.. هكذا ظهرت جوين ستيفانى بأحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية جوين ستيفانى قررت أن تبهر العالم بواحدة من أكثر الإطلالات غير المتوقع أن تظهر بها النجمة الشقراء التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم.

فاجأت جوين ستيفانى عشاقها ومحبيها بالكشف عن واحدة صور جلسة تصوير حديثة لمجلة "Wonderland"، حيث ظهرت مغنية "No Doubt" البالغة من العمر (51 عامًا) بإطلالة جديدة ومميزة، حيث ارتدت شعرًا مستعارًا قصيرًا باللون الأسود، بالإضافة إلى ماكياج مميز أبرز ملامحها المذهلة، وقد ظهرت النجمة الشهيرة بفستان بتصميم مذهل بإحدى درجات اللون الأرجوانى.



جوين ستيفاني

ولكى تكمل إطلالتها الساحرة ظهرت النجمة الشهيرة مرتدية عددًا من الإكسسوارات ذات اللون الفضى، إضافة إلى وضع طلاء أظافر باللون الأسود.

يذكر أن جوين ستيفانى استعرضت خاتم خطبتها والذى تبلغ قيمته 500000 دولار، وكان الخاتم محط تركيز وسائل الأعلام الفنية الشهيرة جحول العالم وتحديدًا بعد أن تم الكشف عن سعره.