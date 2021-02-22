شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الأتربى مع حمدى ميرغنى ومحمد سلام من كواليس فيلم "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هدى الأتربى، عن صورة من كواليس تصوير فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، جمعتها بالفنانين محمد سلام وحمدى ميرغنى، ونشرت هدى الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "فيلم ماما حامل.. خليكم متابعين".



هدى الأتربى مع ميرغنى وسلام

وصورت النجمة ليلى علوى مشاهدها فى فيلم "ماما حامل" السبت الماضى، فى ديكور مستشفى بأستوديو المسلمى، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وآخرين من النجوم، واستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد، قبل الانتقال بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير.





فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى تنتظر ليلى علوى، عرض فيلمها "التاريخ السرى لكوثر" الذى انتهت منذ فترة من تصويره الفترة الماضية، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك فى بطولته زينة ومحسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.