شكرا لقرائتكم خبر عن ويلمر فالديراما وأماندا باتشيكو يحتفلان بقدوم طفلتهما الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل الأمريكي ويلمر فالديراما وعارضة الأزياء أماندا باتشيكو بقدوم طفلتهما الأولى، إلا أنهما لم يكشفا عن اسمها بعد، حيث أظهرت صورا نشرها ويلمر فالديراما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مع طفلته وهما يرحبان بها عقب ولادتها.

وشارك نجم "That '70s Show" البالغ من العمر 41 عامًا وأماندا البالغة من العمر 30 عامًا أخبارهما السعيدة، من خلال مجموعة صور عبر انستجرام، وهما يحتضنان طفلتهما الجديدة، التي ولدت يوم الاثنين الموافق 15 فبراير.

وعلق ويلمر فالديراما على الصور قائلا :"الحياة هي رحلة دائمة التطور، وفي كل تلك الأوقات التي يحتاج فيها طريقنا إلى ضوء .. غالبًا ما يتم إرسال الملائكة لتظهر لنا الطريق ويمكننا أن نكون أكثر .... نرحب بابنتنا الأولى".

وفي صورهم، شارك الممثل الأمريكي سريرًا في المستشفى مع صديقته أماندا حيث قضيا بعض الوقت مع ابنتهما حديثة الولادة التي يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.

ويلمر فالديراما كان عاري الصدر بينما يحتضن ابنته لتلامس جسده، فيما كانت زوجته المستقبلية لا تزال ترتدي ثوب المستشفى وتحصل على بعض الأدوية.

وأظهرت صورة أخرى، أماندا وهي تغمض عينيها مع طفلتها التي أغلقت عينيها أيضا، وبدت سعيدة للغاية في هذه الصور، بينما ظهرت الطفلة في صورة بمفردها، وقد لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبي الفنان الأمريكي على السوشيال ميديا.

وبدأ ويلمر فالديراما في مواعدة أماندا باتشيكو، عارض الأزياء والموديل، في أوائل عام 2019 ، وجمعتهما قصة حب وتعمقت في 2020.



أماندا باتشيكو مع طفلتهما الأولى



طفلة ويلمر فالديراما