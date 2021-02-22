شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "آل هارون" عن انضمام منى فارق لأسرة الفيلم: الأمر قيد الدراسة.. والأهم الاحتفال ببدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت مصادر بشركة مومنت برودكشن، تأكيد أو نفي انضمام الفنانة منى فارق إلى أسرة فيلم آل هارون، عقب تصريحاتها على مواقع السوشيال ميديا، بانضمامها لفيلم آل هارون، مؤكدة أن الأمر قيد الدراسة، والأهم هو الاحتفال ببدء التصوير، وتوجيه كل الاهتمام نحو إخراج عمل فني يليق بالأسماء اللامعة المتواجدة في الفيلم، وأيضا يليق بشركة الإنتاج التي لم تمنعها خسائر جائحة كورونا، من مواصلة إنتاج أعمال سينمائية.

وقالت المصادر، إن انضمام أي فنان إلى فيلم آل هارون، يعني موافقة فريق العمل بالكامل على تواجده، وقناعة جماعية لصناع العمل بقدرته على تقديم آداء يرفع من قيمه الفيلم وقيمة ما يقدمه، وقد يرشح الفريق أسماء كثيرة للانضمام للعمل، ولا يقع عليها الاختيار.

على صعيد أخر، كشفت المصادر عن استعدادات مكثفة تجريها الشركة لمواصلة تصوير أحداث الفيلم، مشيرة إلى بدء تصوير المشاهد الأولى، وكيف أنها كانت جيدة جدا ومرضية للشركة وصناع العمل.

في وقت سابق، احتفلت أسرة فيلم "آل هارون" أمس بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم , بحضور جميع صناع العمل، مع المنتج حسنى محمود الذى تواجد فى لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم .

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير "آل هارون" كل من الفنانين، منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله محمود، وحمدي هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر، بعد منتصف الليل.