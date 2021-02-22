شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تتغزل فى بحر إسكندرية.. وهالة صدقى: حنضرب سمك وكابوريا فين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، فى محافظة الإسكندرية وجمال بحرها وشواطئها، وذلك أثناء تواجدها فى عروس البحر الأبيض المتوسط، ونشرت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها من شرفة أحد المبانى المطلة على البحر، صحبتها بتعليق: "معقولة جمال بحرك يا إسكندرية".



سوسن بدر على انستجرام



سوسن بدر

فيما حرص عدد من الفنانات والفنانين على التعليق على الصورة منهم الفنانة هالة صدقى، التى علقت قائلة:" طب نضرب سمك وكابوريا فين".. لترد سوسن: "فى كل حتة.. طول ما انتى ماشيه بتتكعبلي فى كابوريا طايرة في الجو كده".

كما غازلتها النجمة منى زكى، التى علقت قائلة: "انتى قمر".. لترد عليها الفنانة الكبيرة: "مفيش حد قمر غيرك"، كما علقت الفنانة بدرية طلبة وطارق الإبيارى وهاجر الشرنوبي، مرحبين بها "نورت مكانك يا ملكة"، وأيضا الفنانة التونسية هند صبرى، التى علقت قائلة: "منورة.. يالا ارجعى".. لترد عليها "أنا أهو.. وحشتيني".



تعليقات الفنانين على تدوينه سوسن بدر

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة سوسن بدر، لتصوير دورها فى مسلسل "بنت السلطان" الذى تخوض به روجينا أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندا موسى، محمود حافظ، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم ثانية واحدة، بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر وعلا رشدى وويزو وأيمن القسيونى وإخراج أكرم فريد، كذلك فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وإخراج سارة وفيق، ومقرر طرح الفيلمين خلال الفترة المقبلة.