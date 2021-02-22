شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأكشن سيلفستر ستالون بصحبة ابنته في فيديو طريف خلال تسوقهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي سيلفستر ستالون جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو طريف بصحبة ابنته سيستين البالغة من العمر 22 عامًا خلال تسوقهما في أحد المتاجر، لاقى تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه على منصات السوشيال ميديا.

وظهر نجم الأكشن سيلفستر ستالون وهو يتحدث أمام كاميرا هاتفه مرتديًا كمامة سوداء لحماية نفسه والآخرين من فيروس كورونا المستجد، وأثناء ذلك ظهرت ابنته في لقطة وهي تنظر بعينيها بشدة ثم تضحك.

وقال سيلفستر ستالون: "ليس من السهل على رجل بالغ التسوق بعد الآن لأنك تشعر بالوحدة في هذه الأماكن العملاقة، مضيفا وهو يقترب من شخص ما: "أنت تبحث عن وجه ودود"، ثم قال "يا إلهي، هذا واحد"، "وجه ودود!"، وفي هذه الأثناء ظهرت ابنته أمام الكاميرا.

وفي وقت سابق، كشف النجم سيلفستر ستالون عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه حينما نشر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" علق عليها بأن كل الأخبار التي انتشرت طوال الفترة الماضية بشأن تحضيراته لجزء جديد من سلسلة أفلام روكى حقيقية، قائلاً: "لقد سأل الكثير من الناس، نعم الجزء الجديد من روكى قريبًا".

وأضاف: "في الوقت الحالي في مجال صناعة الأفلام، هناك فوضى كبيرة بسبب كل القيود، لذلك يستغرق الأمر وقتًا لمعرفة متى وأين يكون الأفضل، ولكن الأمر يستحق ذلك!".

وتابع: "لن يتم تجاوز المعركة أبدًا، لقد كان في تقديري أفضل قتال خلال فيلم على الإطلاق، ولكن مع إعادة قصه أصبح الأمر أكثر روعة!".



ابنة النجم العالمي سيلفستر ستالون



النجم العالمي سيلفستر ستالون