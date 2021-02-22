شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى يعلن خططه لدعم المتأثرين سلبا بموجة الطقس السيئ بتكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى ماثيو ماكونهى، عن خططه لمساعدة المتضررين من الطقس الشتوي القاسى الذى ضرب مدينة تكساس خلال الساعات الماضية، وتسبب في ترك الملايين بدون كهرباء وسط درجات حرارة متجمدة، ومقتل العشرات، ونشر ماثيو ماكونهى، فيديو من خلال حسابه على موقع انستجرام، تحدث فيه حول ذلك قائلاً : "كما يعلم معظمكم ، تعرضت ولاية تكساس التي أعيش فيها لتوها بأسوأ عاصفة شتوية تعرضت لها خلال السبعين عامًا الماضية، لقد تركت الكثير من الناس بدون كهرباء وبدون ماء وبدون الكثير من الضروريات الأساسية".



ماثيو ماكونهى

وتابع "بينما يتم استعادة معظم الكهرباء، فإن خطوط المياه المعطلة من المستشفيات إلى العديد من المنازل قد تركت الكثير من سكان تكساس بدون الضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف إنه هو وزوجته كاميلا يعملان معًا حالياً من أجل المساعدة بشكل مباشر في جهود إعادة البناء في الولاية ورعاية من هم في بحاجة إلى مسكن بعدما تشردوا مؤخراً بسبب العاصفة الثلجية، وذلك عبر مبالغ مالية كبيرة، ستكون جاهزة فى غضون الأسبوعين القادمين.

كما أضاف أن مهمتهما لن تقتصر على ذلك، مضيفا أنه سينشر منشورات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي لإعلام السكان بكيفية العثور على الموارد والبقاء بأمان ودعم الآخرين حتى يتمكن سكان تكساس من العودة إلى العيش مرة أخرى بصورة طبيعية.

ثم وجه نصيحة للجميع، بقوله : "الآن هو أفضل وقت للاطمئنان على جيرانك بأمان.. اذهب واطرق على الباب اذهب متطوعا، إذا كنت تملك، من فضلك ساعد من لا يملك".

وتسببت موجة الطقس السىء فى تكساس بالولايات المتحدة فى تأثر مستشفيات تكساس وتأخر إمدادات المياه النظيفة مع تأخير العمليات الجراحية الاختيارية بعد أن أدت موجات البرد القارس، مع العديد من العواصف الجليدية والثلجية، جنوب شرق تكساس إلى أزمة للطاقة، ونقص مياه الشرب، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.