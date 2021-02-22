شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور La Casa De Papel يتصدر غلاف مجلة إسبانية تزامناً مع عيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما La Casa De Papel ، غلاف مجلة Esquire الإسبانية، تزامناً مع عيد ميلاده الـ 46 الذى يوافق غداً الثالث والعشرون من فبراير.

وشارك البروفيسور متابعيه وجمهوره، بصورة من الغلاف الجديد الذي سيطرح غداً في الأسواق تزامناً مع عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وشارك البروفيسور"ألفارو مورتي"، متابعيه وجمهوره، منذ عدة إسابيع، بصورة جديدة تجمعه مع النجم بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" فى نفس العمل الدرامى.

ونشر صورته برفقه صاحب شخصية "برلين"، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتى ظهر فيها الثنائي من كواليس تصوير الموسم الجديد من السلسلة المقرر طرحه نهاية العام الجارى، او بداية العام المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وأعلنت شبكة نتفليكس الفترة الماضية عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال.

كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.