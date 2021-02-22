شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاد أحفاده "ديدو ولولو": أغلى حاجة فى حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بعيد ميلاد أحفاده التوأم من ابنته الراحلة دينا، مجدى وماليكا، وقام بتهنئتهما بعيد ميلادهما، مؤكدا أنهما أغلى وأحلى ما فى حياته متمنيا لهما عاما سعيدا.



هانى شاكر مع أسرته وأحفاده

ونشر أمير الغناء العربى، صورة مع أسرته وأحفاده، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بالتعليق: "كل سنة وانتوا طيبين وانتوا منورين حياتنا وانتوا أحلى وأغلى حاجة فيها، ربنا يسعدكم ويفرحكم دائما زى ما انتوا بتفرحونا وبتسعدونا، عيد ميلاد سعيد لأحلى ديدو وأحلى لولو".



هانى شاكر وأسرته وأحفاده

من ناحية أخرى، يتعاون النجم هانى شاكر فى أغنية جديدة تحمل اسم "سنين" مع الموزع أكرم عادل والأغنية من ألحان حسين محمود ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقال موزع الأغنية أكرم عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إنه سعيد بالتعاون مع صوت قوى ومميز بحجم هانى شاكر، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع أثناء طرحها، حيث يقدمها هانى شاكر بشكل جديد ومختلف تماما عن أعماله السابقة.

وقال أمير الغناء العربى هانى شاكر مؤخرا لـ الخليج 365 إنه سعيد بتجربة كليب "بقالى كتير" و"شكرا" مع كارول سماحة، مؤكدا أن تلك التجربة هى الأولى من نوعها فى الوطن العربى، وقدمت بشكل جديد ومختلفة.

وأضاف هانى شاكر أنه يحب المخرجة بتول عرفة بشكل شخصى، وأنها استطاعت أن تخرج منه ومن كارول سماحة أداء تمثيلى رائع وقدمت حدوتة رائعة، مشيرا إلى أنه وافق بدون تردد على المشاركة فى التجربة، خاصة أن كارول سماحة مطربة وممثلة هائلة.