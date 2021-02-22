شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد آسيا: يوسف شاهين صنع من البانيو معارك بحرية فى الناصر صلاح الدين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد على برهان حفيد المنتجة الكبيرة آسيا داغر، كواليس صناعة فيلم الناصر صلاح الدين أحد أضخم الأفلام التى أنتجتها جدته.

وتحدث حفيد آسيا فى أول حوار له مع تلفزيون الخليج 365 عن دور جدته فى مساعدة واكتشاف عدد من عمالقة الفن وكبار المخرجين ومنهم هنرى بركات وحسن الإمام وحلمى رفلة والفنانة الكبيرة صباح.

وأشار برهان إلى قصة تعاون المنتجة الكبيرة آسيا مع المخرجين يوسف شاهين وعز الدين ذو الفقار وكواليس صناعة فيلم الناصر صلاح الدين والصعوبات التى واجهتها فى إنتاج هذا العمل الفنى الضخم والهام، والذى استغرق إعداده 5 سنوات.

وقال برهان إن جنون يوسف شاهين سبب اختيار المخرج عز الدين ذو الفقار له لتصميم المعارك فى فيلم الناصر صلاح الدين ، مؤكدًا أن جدته كان لديها مخازن تضع بها ماكيتات السفن وأن شاهين صنع من البانيو وحمام السباحة أضخم المعارك البحرية وكأن السف تسير فى خليج أبى قير.

وأكد حفيد المخرجة الكبيرة آسيا أن عز الدين ذو الفقار كان يعرف قدراته وأنه يجيد إخراج المشاهد الناعمة وسوف يفسد المعارك إذا قام بإخراجها، لذلك استعان بشاهين ، وأن المشاهد الناعمة فى فيلم الناصر صلاح الدين بين لويزا وعيسى العوام، وليلى طاهر وريتشارد أخرجها عز الدين ذو الفقار، فى حين أن يوسف شاهين أخرج مشاهد المعارك الحربية، مؤكدًا أن عز الدين ذو الفقار عندما مرض أوصى بأن يستكمل شاهين إخراج الفيلم.