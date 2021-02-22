مع إنجي كيوان وأخريات.. عمرو دياب يطرح إعلان عطره الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح النجم عمرو دياب، مساء اليوم الاثنين، إعلان العطر الجديد الذي يحمل اسمه "Amr Diab Eau de Parfum 34".

ونشر دياب الإعلان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، على أنغام أغنية "وأنا معاك" والتي طرحها ضمن ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

ويظهر "عمرو" في الإعلان رفقة الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وأخريات، وهو من إخراج طارق العريان،

ويأتي ذلك بعد ساعات من كشف الهضبة عن الاسم الذي اختاره له، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34".

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".