أحمد الفيشاوي يكشف عن صورة نادرة لوالديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن صورة نادرة تجمع والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي بوالدته الفنانة سمية الألفي.

ونشر"الفيشاوي" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو 2019، عقب دخوله غيبوبة كبدية، تاركًا ميراثا هائلا للفن المصري بمشاركته في نحو 148 فيلما و71 مسلسلا و14 مسرحية.

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.