هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاد حفيديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني شاكر على مشاركة جمهوره ومتابعيه، احتفاله بعيد ميلاد توأمي ابنته الراحلة دينا "مجدي ومليكة".

ونشر "شاكر" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنتوا طيبين، وانتوا منورين حياتنا أحلى وأغلى حاجة فيها.. ربنا يسعدكم ويفرحكم دائمًا زي ما انتوا بتفرحونا وبتسعدونا.. عيد ميلاد سعيد لأحلى ديدو وأحلى لولو".

توفيت "دينا" ابنة هاني شاكر بعد صراع استمر عامًا ونصف العام مع مرض سرطان المعدة.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية "بقالي كتير" من إنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، وإخراج بتول عرفة، وكلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.