خالد سرحان يشارك في دراما رمضان بـ"المداح" و"اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعيش الفنان خالد سرحان حالة من النشاط الفني، إذ يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل «المداح » للنجم حمادة هلال.

وكشف سرحان أنه يجسد شخصية تدعى حسن ابن الشيخ سلام، وهو شقيق "صابر" والذي يجسد شخصيته حمادة هلال، بينما يجسد شخصية «الشيخ سلام» الفنان الكبير أحمد بدير، وتجسد دور والدته الفنانة حنان سليمان.

وبدأ "سرحان" تصوير أول مشاهده في العمل، والتي تجمعه مع النجم حمادة هلال منذ أيام.

واستكمل" سرحان" في بيان صحفي، أن صناع العمل وضعوا جدولاً زمنيًا، بزيادة معدل أيام التصوير داخل البلاتوه؛ لتسليم جزء كبير من عدد حلقات العمل الأولى للجهة المنتجة، في أقرب وقت ممكن للحاق بالسباق الرمضاني المقبل.

وكشف أن العمل به تحديات حيث يقدم صناع العمل وجبة فنية دسمة للمشاهد في إطار من الإثارة والتشويق.

وأوضح سرحان، بأن أحداث مسلسل «المداح» تدور حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

جدير بالذكر بأن مسلسل «المداح» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: "حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر، وآخرون"، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما استأنف خالد سرحان، مؤخرًا، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «اللى ملوش كبير»، للنجمة ياسمين عبدالعزيز على أن يستكمل المتبقي منها بصفة دورية، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في الماراثون الرمضاني المقبل.

ويجسد سرحان شخصية تدعى «رفعت الدهبي" وتجمعه معظم المشاهد مع كل من النجم خالد الصاوي وأحمد العوضي، في إطار من الإثارة والتشويق مضيفًا، بأن صناع العمل يكثفون التصوير داخل البلاتوه لظهور الحدوتة إلى النور قريبًا.

ويشار إلى أن أحداث مسلسل «اللى ملوش كبير» تدور حول «غزل» والذى تجسد هذه الشخصية النجمة ياسمين عبدالعزيز، بأن تتزوج من رجل مسن، والذي يكبرها فى العمر بمراحل، وتدخل فى صراع مع والدها بسبب قسوتة عليها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامي مشوق وغيرها.

مسلسل «اللي ملوش كبير»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق وآخرين، وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.