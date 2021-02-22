نسرين طافش ترتدي الحجاب في "المداح" رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن ملامح شخصيتها بمسلسل "المداح" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشرت "طافش" الصورة التي ظهرت من خلالها مرتدية الحجاب عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "رحال، المداح، رمضان ٢٠٢١".

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبد لعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.