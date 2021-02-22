فن ومشاهير

بالصورة – نادين نسيب نجيم بالحجاب في 2020

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 07:04 مساءً - منذ 25 ثانية

نادين نسيب نجيم

بعدما تم تأجيل عرض مسلسل 2020 رمضان الفائت بسبب تعثر استكمال التصوير إثر جائحة التي أربكت العالم، يعرض المسلسل رمضان 2021.

وعلى الأثر، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة “بوستر” المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي حجاباً مع بطل المسلسل إلى جانبها الممثل السوري قصي خولي.

بدوره، نشر خولي الصورة أيضاً كما المخرج فيليب أسمر.

ولفتت نجيم الأنظار في “البوستر” بظهورها مرتدية الحجاب للمرة الأولى في عمل درامي، وهي ستجسد في “2020” شخصية جديدة بامتياز.
والجدير بالذكر أن “2020” من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإنتاج شركة “الصبّاح أخوان”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا