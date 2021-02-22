بالصورة – نادين نسيب نجيم بالحجاب في 2020

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 07:04 مساءً - منذ 25 ثانية

بعدما تم تأجيل عرض مسلسل 2020 رمضان الفائت بسبب تعثر استكمال التصوير إثر جائحة كورونا التي أربكت العالم، يعرض المسلسل رمضان 2021.

وعلى الأثر، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة “بوستر” المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي حجاباً مع بطل المسلسل إلى جانبها الممثل السوري قصي خولي.

بدوره، نشر خولي الصورة أيضاً كما المخرج فيليب أسمر.

ولفتت نجيم الأنظار في “البوستر” بظهورها مرتدية الحجاب للمرة الأولى في عمل درامي، وهي ستجسد في “2020” شخصية جديدة بامتياز.

والجدير بالذكر أن “2020” من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإنتاج شركة “الصبّاح أخوان”.