تعرفوا إلى شجرة العلعلان الغامضة في سلطنة عمان .. كنز مهدد بالانقراض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 07:04 مساءً - «العلعلان» من الفصيلة الصنوبرية وتسمى العرعر وتوجد في البيئة الأصلية على شكل شجرة عطرية دائمة الخضرة في مرتفعات الجبل الأخضر وجبل شمس، ساقها متفرع وقد يصل ارتفاعه إلى 12 م، وتكون الأوراق على هيئة حراشف، والأزهار الذكرة لونها الأخضر يتحول إلى الأصفر أما المخاريط المؤنثة فتتغير بلونها الأرجواني الذي يتحول إلى الأزرق.

قد تعتقد أن هذه الشجرة تخرج من إحدى الأساطير بسبب شكلها المهيب الذي يثير الغموض، إلا أنها شجرة معمرة تنبت على أرض سلطنة عمان.

وتعد العلعلان شجرة عمانية وهي أحد أنواع الأشجار المهددة بالإنقراض، وفقاً لمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية.

وتنتشر شجرة العلعلان في جبال الحجر، على سلسلة الجبل الأخضر على ارتفاع 2،050 إلى 3،009، حيث تشكل غابات مفتوحة، حسبما ذكرته وزارة البيئة والشؤون المناخية في عمان.

لقطة توثق شجرة العلعلان المتجمدة والمغطاة بالثلوج في جبل الشمس على ارتفاع 3000 متر، التقطت عام 2019

وتحتوي شجرة العلعلان على ميزات علاجية، إذ تستعمل في الطب الشعبي لعلاج أمراض المعدة.

وتتميز شجرة العلان برائحتها العطرية الزكية التي تنفرد بها عن غيرها في البلدان الأخرى، وفقاً للمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة.

شجرة العلعلان في الجبل الأخضر، وهو جزء من سلسلة جبال الحجر

وبحسب ما ذكرته وزارة البيئة والشؤون المناخية في عمان، يقوم دخان ثمار العلعلان بطرد الهوام، وجميع الزواحف، ويقتل البعوض، والبراغيث، وحشرات المنزل.

شجرة العلعلان في الجبل الشرقي بولاية الحمراء

ويقول المصور العماني قاسم الفارسي، لموقع CNN بالعربية إن الهدف من توثيق الشجرة “يكمن في إخراج صور فنية مميزة لأشجار العلعلان المعمرة لتكون مقصداً لمحبي تصوير الطبيعة في العالم”.

ويشير الفارسي إلى أنه يهدف لتوصيل رسالة عن أهمية المحافظة على هذة الشجرة الجميلة المهددة بالانقراض.

وتنمو أشجار العلعلان في أعالي جبال الحجر الغربي على ارتفاعات شاهقة كجبل شمس، والجبل الأخضر، وجبل السراة، وفقاً لما ذكره الفارسي.

ويشرح الفارسي أن منظر شجرة العلعلان المهيب الغامض هو ما يجذبه للبحث عن الفئة المميزة من تشكيلاتها، وأغصانها، وجذوعها الملتوية.