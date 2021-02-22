فارس كرم يكشف مفاجآت ألبومه الجديد.. فمتى موعد طرحه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تواجد النجم اللبناني فارس كرم في الأيام الماضية بمدينة دبي لتصوير حلقة خاصة من برنامج Carpool Karaoke مع الإعلامي وسام بريدي لصالح تلفزيون دبي.

وفي كواليس تصوير الحلقة، تحدّث فارس كرم لكاميرا “ذا إنسايدر بالعربي” عن ألبومه الجديد، وكشف لأوّل مرّة للزميل إيلي نخلة عن تفاصيل الأغاني التي انشغل بتسجيلها خلال الفترة الماضية.

فارس كرم قال أنه انتهى من تسجيل 17 أغنية جديدة يتعاون في جميعها مع المؤلف الموسيقي العبقري عمر صبّاغ، وسيُصدر 7 أغنيات منها فقط ضمن ألبومه المقبل، على أن يحدّد لاحقًا كيفية طرح الأغاني الأخرى. وأكد فارس أنه ينتظر تحسّن الأوضاع في لبنان والوطن العربي لإصدار العمل، مشيرًا إلى أنه وفي حال ظلّت الأوضاع على حالها سيُصدر أغاني الألبوم تباعًا عوضًا عن إصدارها جميعها دفعة واحدة، رغم أنه لا يحبّذ هذه الاستراتيجية.

وقال فارس كرم أن الأغاني التي سجّلها جميلة ومنوعة بين أكثر من نمط غنائي، يعود من خلال 5 أغنيات من بينها إلى التعاون مع الشاعر والملحن فارس اسكندر، كما يتعاون أيضًا في 5 أغنيات أخرى مع الملحن فضل سليمان.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.