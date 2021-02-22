خاص| طالبتهم بحقها في الميراث.. تفاصيل صلح أبناء شعبان عبدالرحيم مع منار اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد خلافات كادت أن تصل إلى ساحات المحاكم، شهد حفل زفاف "ندى" ابنة عصام شعبان عبدالرحيم، حضور المغنية اللبنانية منار، وذلك بعد الجدل الذي أثارته حول أحقيتها في ميراث الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم.

عمرو، حفيد الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم -ابن ابنته، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "منار حضرت بصحبة صديق قديم لجدي للفرح، وتقديرا له، كان لابد من استقبالها بشكل جيد، وأن ننسى أي خلاف، وبالفعل رحبنا بها وحرص الخال عصام شعبان عبدالرحيم، والد العروس على مجاملتها".

وأضاف: "تعلمنا من جدي الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، انه بمجرد حضور من أخطأ في حقنا لنا، يصبح الخلاف منتهيا"، مضيفًا "قبل حضور منار إلى حفل الزفاف، أرسلت إلينا مقطع فيديو، وقدمت به اعتذار للعائلة كلها على ما فعلته من قبل".

كانت منار ظهرت مؤخرًا في بث مباشر عبر "فيسبوك"، وطالبت خلاله ورثة شعبان عبدالرحيم بمنحها فيلا مؤكدة إنها لها حق في ميراثه.

يذكر أن منار حمزة عُرفت في مصر من خلال تقديمها فيديو كليب "هتجوز لبنانية"، مع الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي توفي في ديسمبر عام 2019، عن عمر ناهز 62 عامًا.