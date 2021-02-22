فيديو| باكية.. دينا عن إصابتها بـ"كورونا": "كنت خايفة أسيب ابني لوحده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلت الفنانة الاستعراضية دينا على جمهورها في مقطع فيديو "لايف" تتحدث فيه عن تجربتها مع فيروس كورونا.

قالت دينا: "الحقيقة يا جماعة أنا وحشني كل حاجة، ووحشني أمشي في الشارع، وحشني السوبر ماركت، انتوا كمان وحشتوني جدا، أنا مش من عادتي إني أطلع لايف، بس لقيت الناس بتتكلم أنا رحت المستشفى ولا بعمل إيه، الحمد لله النتيجة سلبية، بتعافى".

أضافت "من فضل ربنا عليا، إني قمت بالسلامة الحمد لله، إن شاء الله تدعولي ابقى بصحة أحسن، لأن الخناقة مع الفيروس دا مش سهلة، وصعبة، بتمنى إن محدش يجيله الفيروس دا".

تابعت "أنا كنت مخلية بالي جدا، بس النصيب، متهيألي هو رزق أنا خدته وراضية بيه، الحمد لله، ولازم الواحد يرضى بالكويس واللي مش كويس، الواحد أتعلم من التجربة دي أنا كنت قاعدة بتكلم مع الحيطان، في حاجات كتير كان الواحد ياخدها إنها مسلم بيها، إنك تنزل على السلم، تشوف صحابك أو أهلك، كل دي نعم الواحد ما كنش حاسس بيها".

اكملت:"دلوقتي بنزل أشوف أمي، حاسة بجايزة إني قادرة أشوفها وأتكلم معاها، أنا مش عارفة أشكر الناس إزاي، كل الدعم اللي هما أديهولي، لولا صحابي وأهلي أدوني دافعة محترمة جدا، لأن الفيروس بيعمل اكتئاب، بشكر أمي اللي ما رديتش تسيبني، ومخافتش على نفسها، لأنها ست قوية، أعتقد إني واخده قوتي منها، لإني لو في نفس الحالة مش هسيبها، مهما قولت مش هعرف أوفي لها الدين".

أضافت في بكاء: "بس بجد أمي غريبة رغم إن أنا كنت بخاف من صحابي، صحابي اللي بجد الحقيقيين اللي أنا بقول أنا نقيت صحابي صح ولا غلط، أنا نقيت صحابي كلهم صح، أنا شديت حيلي بيهم، ربنا يخليهم ليا، كانوا بيجولي البيت، كنت ببصلهم من الشباك، وهما مش من الوسط الفني تقريبا، حبهم زاد في قلبي أكتر".

تابعت "بشكر ربنا على النعم اللي إدهالي وقعدني مع نفسي أكتر، وفهمت حاجات كتير أوي، بشكر جارتي، كانت بتعملي شوربة خضار، الحقيقة هي من أشطر الناس".

أضافت: "كنت قلقانة إني يجرالي حاجة، لإن ابني لوحده ماكنتش متخيلة إزاي هسيبه لوحده، ومن أكتر الناس اللي بشكرها في الوسط الفني، الفنانة نبيلة عبيد كانت بتسأل عليا في كل لحظة، ست عظيمة، حقيقي الفنانين كدا، لازم قلبه يبقى كبير".

اختتمت: "أنا سعيدة بيكوا وبجمهوري وبالناس اللي بتحبني، الحمد لله أنا شايفة طاقة حب هي اللي قومتني، يا رب دايما يديمكوا ليا، تفضلوا طاقة إيجابية ليا، كل واحد هيخرج من التجربة هيكون ضعيف ودمعته قريبة، يا رب يكفيكوا شر المرض، ما تتعرضوش لفيروس كورونا، خلي بالكوا لأني والله ما عرفش هو جالي منين، ربنا يحفظكوا".

علقت دينا على الفيديو: "الحمد لله دائمًا وأبدا تحليل الكورونا بعد أسبوعين من العزل نيجاتيف، كل الشكر والامتنان لحبايبي وأصدقائي على دعمهم واهتمامهم وشكر خاص للفنانة نبيلة عبيد والإعلامية سهير جودة".

أعلنت الراقصة دينا، تعافيها من فيروس كورونا، أمس، بعد أسبوعين من الإصابة، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، بشكر كل أصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدًا على دعواتكم ليا.. الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا ما زلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان ما يحصلش أي مضاعفات".