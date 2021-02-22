بحضور محمود حميدة وجابي خوري.. اجتماع اللجنة العليا لمهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور المنتج الكبير جابي خوري رئيسا، وعضوية كل من: الممثل محمود حميدة رئيس شرف الدورة العاشرة والفنانة سلوى محمد علي والدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية للشئون الأفريقية والدكتورة أماني الشعولي عضو مجلس النواب عن الأقصر، وأمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، والمخرج هشام فتحي، واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية السابق، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر رئيس المركز الإعلامي .

في بداية الاجتماع العاجل شكرت اللجنة العليا رئاسة الجمهورية على استجابتها بالرد على طلب رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمهرجان الأقصر في دورته العاشرة، حيث وجه سيادته لأهمية المهرجان بأن تكون الدورة تحت رعاية وزيرة الثقافة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وظروف الجائحة وتم مخاطبة الوزارة بذلك .

وأصدر المهرجان بيانا، أكد خلاله أن اللجنة العليا للمهرجان استقرت على كافة الفعاليات التي ستقدم في الدورة العاشرة من مسابقات وأفلام ومائدة مستديرة وندوات وكتب ومطبوعات متنوعة، وستُقام كل الفعاليات في الأماكن الخارجية حال سماح الجهات المختصة .

كما تواصلت اللجنة مع وزيرة الثقافة لإنهاء الإجراءات المطلوبة ودعم الوزارة الدائم للمهرجان في ضوء ظروف الجائحة وحسب اللوائح والإجراءات الاحترازية المصرية والعالمية .