شيماء عباس: العمل مع خالد الحلفاوي إضافة.. وهنا الزاهد متعاونة لأبعد حد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة الشابة شيماء عباس عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، حكاية "ساندي كراش" للمخرج خالد الحلفاوي، مشيرة إلى اعتزازها بتعاونها الثالث مع الحلفاوي؛ إذ التقيا من قبل في مسلسل "الوصية" وفيلم "نادي الرجال السري".

وذكرت أن شخصية "شيماء" من أكثر الشخصيات التي استمتعت بتقديمها أيضا والعمل عليها وكانت بمثابة تحدٍ كبيرٍ لها، مشيرة إلى أن التفاهم الذي جمع بينها وبين الفنانة هنا الزاهد دعمها في تقديم أفضل ما لديها: "العمل مع هنا الزاهد ممتع وهي شخصية متعاونة لأبعد حد".

وعن تكرار التعاون مع المخرج "خالد الحلفاوي" ذكرت شيماء أن العمل مع الحلفاوي إضافة كبيرة تتمنى أن تتكرر؛ فهو مخرج واعي ومتمكن ويستطيع أن يخرج أفضل ما لدى الممثل، مضيفة "دايما بحس إني بنور معاه، وبظهر بشكل مختلف وبيعلم مع الناس؛ مثلا في دور فاتن بنت عارفة الخارسة في مسلسل (الوصية) واللي حقق رد فعل حلو مع الناس، ونادي الرجال السري كانوا مسميني بتاعة البنس، والحمد لله دور شيماء الصاحبة الوحيدة لساندي في حكاية ساندي كراش أخدت رد فعل حلو والحكاية من بدايتها لنهايتها وهي تريند على تويتر والسوشيال ميديا".

واصلت: "شخصية شيماء؛ شخصية مرحة وخفيفة الظل وبتشتغل في السيرك وده ليه تأثير واضح على الشخصية وسلوكها، ومبسوطة بردود الأفعال اللي جاتلي عن الشخصية".

ووصفت شيماء كواليس العمل بـ "المرحة"، لافتة إلى موقف طريف وقع خلال الأيام الأولى للتصوير "أول مشهد ظهر في الحلقة الأولى كان على الطوق اللي بيطلع لفوق مش عارفة اسمه وطلعوني لفوق فعلًا كذا مرة لدرجة إنهم كانوا فاكرني بلعب سيرك قبل كدا عشان ماخوفتش بس كانوا قلقانين عليا إني أقع ومكملش باقي مشاهد المسلسل والحمد لله كان الموضوع سهل ولطيف".

شيماء عباس ممثلة مصرية من مواليد الإسكندرية، تخرجت في كلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم الدراسات المسرحية شعبة تمثيل، ومن بين مواهب الدفعة الثالثة لورشة مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال ومن أبطال العرض المسرحي "سينما مصر".

تقول شيماء عن عملها مع المخرج خالد جلال "علمني إزاي اتعامل مع أي ظرف يحصل لي في أي وقت ودايما كان يقولي أنا عايزك ناشفة.. استفدت فعلًا إني أفهم كل ما يحيط بيا بشكل أسرع واتعامل معاه وأكيد فكرة إننا كل يوم بنعرض قدام جمهور كبير ومنهم نجوم عظماء ده خلانا معندناش رهبة من أي شيء إلى حد كبير".

وعن تجسيدها لأحد أشهر الأدوار التي لعبتها شادية في أفلامها، وذلك ضمن عرض "سينما مصر"، قالت "شادية كانت حلم بالنسبالي ومكنتش أتخيل إني أعمل دورها في يوم من الأيام قبل الورشة بسنين كان في من وقت للتاني هناك من يشبهني بيها شكلا بس كان بشكل عابر وخلاص وهي اللي حببتني في الفن والتمثيل وبعشقها فهي فنانة شاملة ولن تتكرر".

ومن الأعمال التي شاركت شيماء بها "هوجان" و"الوالدة باشا"، "ليل داخلي"، "أبو العروسة"، "إزي الصحة"، "الكبريت الأحمر"، "وعد".